Prüfsteine der CLC : Handel enttäuscht über CSV und Déi Gréng

LUXEMBURG - Die Handelsföderation hat im Vorfeld der Wahlen den Parteien auf den Zahn gefühlt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Am 14. August dieses Jahres hatte die Handelsföderation Prüfsteine an die Parteien geschickt; lediglich vier haben geantwortet: CSV, DP, LSAP und Déi Gréng. Die anderen Parteien hätten offenbar «kein Interesse an einer Stellungnahme gezeigt», so Kneip.