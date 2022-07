Anpassbare Steuersätze : Handelskammer fordert «Super-Steuerabzug» für die digitale und ökologische Transformation

«Die Situation ist paradox. Wir haben eine moderne Infrastruktur, aber die Einführung digitaler Praktiken lässt in vielen Fällen auf sich warten», sagt Marc Niederkorn, Leiter der Gruppe für Digitalisierung bei der Handelskammer. Luc Frieden, der Vorsitzende der Kammer, nennt als Beispiel bei der Pressekonferenz am Mittwoch die elektronische Rechnungsstellung: «Sie ist seit September für Rechnungen an den Staat obligatorisch, aber nicht alle Unternehmen sind auch bereit dafür».