Handelskammer: Luxemburgs Unternehmen geht die Luft aus

LUXEMBURG – Die Handelskammer berichtet am Donnerstag von einer «deutlichen Verschlechterung des Geschäftsklimas», die sich an «fast allen» Konjunkturindikatoren ablesen lässt.

Die Lage im Bausektor ist «besonders besorgniserregend». Vincent Lescaut

Das Geschäftsklima in Luxemburg «verschlechtert sich weiter». So lautet die am Donnerstag vermeldete Warnung der Handelskammer, die vom 18. September bis zum 6. Oktober eine Umfrage durchgeführt hat, an der 647 Unternehmen mit sechs oder mehr Beschäftigten teilnahmen.

«Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie fällt der Wert des ‹Wirtschaftsbarometers› wieder unter die symbolische Grenze von 50 von 100», betonte die Organisation. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt der sieben Konjunkturindikatoren der Umfrage: Vertrauen in die Zukunft des eigenen Unternehmens, Vertrauen in die Zukunft der Wirtschaft, Geschäftstätigkeit in den vergangenen sechs Monaten, voraussichtliche Geschäftstätigkeit in den nächsten sechs Monaten, Beschäftigung, Rentabilität und Investitionen.

«Im Vergleich zu der Umfrage, die im ersten Halbjahr 2023 durchgeführt wurde, verliert das Gesamtergebnis 1,8 Punkte, sodass die Gesamtnote auf 48,9 von 100 zurückgeht», erklärt die Handelskammer. «Diese deutliche Verschlechterung des Geschäftsklimas lässt sich an fast allen Konjunkturindikatoren ablesen».

Chambre de commerce

Was die Geschäftstätigkeit betrifft, so verzeichneten 54 Prozent der antwortenden Unternehmen eine Stagnation, 27 Prozent gaben an, dass diese rückläufig war. Weitere 28 Prozent erwarten einen Rückgang in den nächsten sechs Monaten. Was die Beschäftigung angeht, so planen nur 18 Prozent der befragten Unternehmen, in den nächsten sechs Monaten neue Stellen zu schaffen. 17 Prozent rechnen sogar mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahl.

In Bezug auf die Investitionen planen nur 14 Prozent der Unternehmen, diese in den nächsten sechs Monaten zu erhöhen, 65 Prozent geben an, sie stabilisieren zu wollen, und 21 Prozent wollen sie senken. Letztlich erwarten nur 14 Prozent der befragten Unternehmer eine Steigerung ihrer Rentabilität. 52 Prozent glauben, dass sie stagnieren wird, und 34 Prozent gehen davon aus, dass sie sinken wird – zwei Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr.

Chambre de commerce

«Die luxemburgischen Unternehmen bekommen den ‹zweiten Schlag der Inflation› mit voller Wucht zu spüren», so die Analyse von Carlo Thelen, dem Direktor der Handelskammer. «Zum einen wird die Investitionsfähigkeit der Unternehmen durch den schnellen und starken Anstieg der Zinssätze beeinträchtigt, der von den Zentralbanken beschlossen wurde, um der Inflation entgegenzuwirken. Zum anderen hat die Lohnindexierung zwar in Zeiten mäßiger Inflation ihre Vorzüge, doch sobald die Preise in die Höhe schnellen, stellt sie eine schwere Belastung für die Unternehmen dar».

Die Berufskammer stellt zudem fest, dass die Lage in einigen Sektoren, insbesondere im Baugewerbe, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie in der Industrie «besonders besorgniserregend» ist. Um der luxemburgischen Wirtschaft «neuen Schwung zu verleihen», plädiert die Berufskammer insbesondere für «sehr gezielte steuerliche Maßnahmen» für kleine und mittlere Unternehmen. «Diese Maßnahmen könnten den Unternehmen helfen, Talente anzuwerben und zu binden, den digitalen und ökologischen Wandel unterstützen, Investitionen fördern und das Unternehmertum anregen», erläutert die Organisation, die die künftige Regierung auffordert, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen wieder zu steigern.