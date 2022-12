Finanzen: Handelskammer sieht Gefahr für luxemburgische Wirtschaft

Fast jedes Jahr warnt die Handelskammer, die Staatsausgaben könnten außer Kontrolle geraten. Dieses Jahr scheint es ernst zu sein. Laut Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, verliert Luxemburg außerhalb des Finanzsektors in vielen Bereichen an Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit, das Wirtschaftswachstum sei schwächer, die zukünftigen Einnahmen würden deshalb geringer ausfallen und am Ende sei das Triple-A-Rating des Landes gefährdet.