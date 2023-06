«Beunruhigende Signale»: Handelskammer sieht Luxemburg durch Firmenweggänge bedroht

«Das sind besorgniserregende Signale, die wir noch nie zuvor wahrgenommen haben», sagte Carlo Thelen, Direktor der «Chambre de commerce» am heutigen Mittwoch. Die Handelskammer hat düstere Aussichten für Luxemburgs Wirtschaft gezeichnet: Einige große internationale Unternehmen, aber auch Mittelständler und Privatgesellschaften würden über die Verlagerung ihres Sitzes, ihrer Filiale oder ihrer Produktionsstätte nachdenken.

Konkrete Namen oder Zahlen wollte Thelen nicht nennen. Er befürchte aber, dass einige diese Entscheidung treffen könnten, «wenn sich das wirtschaftliche Umfeld in Luxemburg weiter verschlechtert oder die Wettbewerbsposition gegenüber anderen Ländern weiter geschwächt wird». Nach Angaben der Handelskammer hat sich das Geschäftsklima in den vergangenen anderthalb Jahren langsam aber kontinuierlich verschlechtert – bedingt durch steigende Material- und Energiepreise, Inflationsschübe und Engpässe in den Lieferketten.