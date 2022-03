Gewerbliche Immobilien : Handelsverband kritisiert Mietrechtsreform

LUXEMBURG - Der luxemburgische Handelsverband CLC ist mit dem neuen Gesetz über die gewerbliche Mietverträge nicht einverstanden und präsentiert eigene Vorschläge.

Der Handelsverband ist der Meinung, dass die vorgeschriebene Mietkaution bei sechs Monatsmieten liegen sollte – das käme Eigentümern zu Gute. Die Regierung hingegen will die Kaution von zwölf auf drei Monatsmieten senken. Was der CLC aber wirklich am Herzen liegt, ist die sogenannte Räumungsentschädigung («indemnité d'éviction»): «Laut dem Gesetzesentwurf muss der Vermieter dem Mieter diese Entschädigung in der Höhe von mindestens einer Jahresmiete bezahlen, wenn selbiger entscheidet, den Mietvertrag nach neun Jahren nicht mehr zu erneuern. Laut den Berechnungen der CLC könnte diese Bestimmung zu einer Erhöhung der Mieten von elf Prozent führen. Wir fordern, dass die Räumungsentschädigung aus dem Gesetz gestrichen wird», ließ CLC-Vertreter Petry, der sich durch den Gesetzestext gearbeitet hat, gestern wissen.