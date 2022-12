Luxemburg : Handwerker durch herabfallendes Kaminstück schwer verletzt

CAPELLEN – Am Donnerstag hat sich bei der Renovierung eines Gebäudes in Eischen ein Arbeitsunfall ereignet. Der Betroffene ist außer Lebensgefahr.

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es in einem Wohnhaus zu einem schweren Arbeitsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei führte ein Handwerker in der Rue de la Vallée in Eischen Renovierungsarbeiten durch, als er von einem Schornsteinfragment getroffen wurde, das sich gelöst hatte. Der Mann wurde schwer verletzt.