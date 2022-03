Energieausweis : Handwerksverband warnt vor «schwarzen Schafen»

LUXEMBURG – Wohnungsinhaber sollten bei der Übergabe einen Energieausweises verlangen, denn viele Wohnungen und Häuser entsprechen nicht den gültigen Vorgaben.

Marie (Name von der Redaktion geändert) bezog ihre Wohnung, die genau nach Plan gebaut worden war. Als sie dann vom Projektträger, den Energieausweis (auch CPE oder Energiepass genannt) «as-built», in dem die Energieeffizienz des Gebäudes angegeben werden muss, einforderte, weigerte dieser sich.

«Einige leisten keine gute Arbeit»

Dieses Dokument muss jedoch in der Baugenehmigung, die der Gemeinde vorgelegt wird, enthalten sein. Auf Nachfrage weisen der Handwerksverband und die Handwerkskammer darauf hin, dass am Ende der Baustelle ein Energieausweis «as-built» geliefert werden muss, wenn während der Arbeiten Änderungen an dem autorisierten Energieausweis auftreten. Dies ist in der Regel auch der Fall. Ein Entwurf einer großherzoglichen Verordnung sieht auch die Generalisierung des Passes für alle Neubauten vor, auch wenn es keine Änderungen während der Bauarbeiten gegeben hat.