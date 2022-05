Spähsoftware : Handy des spanischen Ministerpräsidenten mit Spähsoftware angegriffen

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und Verteidigungsministerin Margarita Robles Fernández sind offenbar zum Ziel eines Spionageangriffs geworden.

Die spanische Regierung steht unter Druck, weil die Mobiltelefone von mindestens 65 Personen, die mit der Separatistenbewegung in der Region Katalonien in Verbindung stehen, zwischen 2017 und 2020 mit Pegasus infiziert wurden, wie Cybersicherheitsexperten der Gruppe Citizen Lab bekanntgaben. Sánchez war zu Beginn dieser mutmaßlichen Spähaktion noch nicht im Amt. Die katalanische Regionalregierung warf dem spanischen Geheimdienst CNI vor, hinter der Aktion zu stecken. Sie will, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Die katalanische Regierung hat alle Beziehungen zur Regierung in Madrid bis zu einer vollständigen Klärung ausgesetzt.