Strahlung – Handys sind nicht schädlich fürs Hirn

530 000 in Luxemburg

Weltweit gab es 2010 mehr als fünf Milliarden Handybenutzer, heißt es in der Studie. Um das Krankheitsrisiko zu reduzieren, rät die WHO unter anderem die Benutzung von Freisprechanlagen. Auch soll das Telefon zum Beispiel in der Nacht nicht permanent angeschaltet neben dem Bett liegen.