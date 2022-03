Europa League : Hannover und Schalke wollen ins Achtelfinale

Hannover 96 und Schalke 04 wollen ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Die 96er müsen in Brügge bestehen, Schalke empfängt Plzen.

Die Niedersachsen gehen nach dem 2:1-Erfolg vor einer Woche zuversichtlich in das Rückspiel beim FC Brügge mit dem deutschen Trainer Christoph Daum . Die in diesem Jahr noch ungeschlagenen 96er wären schon mit einem Remis gegen den belgischen Club eine Runde weiter.

Schalke will nach dem 1:1 vor einer Woche in Tschechien daheim gegen Viktoria Pilsen alles klar machen. Never change a winning team!» - beim FC Schalke 04 wird diese Fußball-Weisheit vor dem Europa-League- Rückspiel gegen Viktoria Pilsen außer Kraft gesetzt. Vier Tage nach dem furiosen 4:0-Triumph gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga wird Trainer Huub Stevens sein Erfolgsteam für die Partie gegen den tschechischen Meister am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und kabel eins ) umkrempeln. Doch nicht aus der Not heraus, sondern weil der Niederländer wieder mehr personelle Alternativen hat.