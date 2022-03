Saar-Landtagswahl : Hans will nach historischer CDU-Niederlage «persönliche Konsequenzen ziehen»

SAARBRÜCKEN – Das schlechteste CDU-Ergebnis überhaupt: Das Wahlergebnis ist für die Partei ernüchternd. Der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans übernimmt die Verantwortung, sagt er.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans will nach der Wahlniederlage seiner CDU bei der Landtagswahl «natürlich persönliche Konsequenzen ziehen». Wie dies genau ablaufen solle, werde in den Parteigremien besprochen, sagte Hans am Sonntag in Saarbrücken. Hans sprach von einer «sehr bitteren Niederlage» für die CDU, für die er die Verantwortung übernehme.