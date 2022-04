«Edwin Öttel» wieder auf der Leinwand : Hape Kerkeling dreht auf Mauritius «Club Las Piranjas»-Comeback

Mehr als 25 Jahre nach dem Fernsehspaß öffnet der Ferienclub wieder seine Pforten: «Gleich vorneweg: Bei uns im «Club Las Piranjas» sprechen wir uns mit Vornamen an. Ich bin der Edwin.»

Kerkeling schlüpft erneut in die Rolle von Animateur Edwin Öttel. Dieses Mal treibt er seinen Schabernack in einer vierteiligen Mini-Serie für den Streamingdienst RTL+, wie RTL am Mittwoch mitteilte: «Anders als in der gleichnamigen Komödie von 1995 spielt die Serien-Fortsetzung diesmal tatsächlich in paradiesischer Umgebung – was jedoch nicht bedeutet, dass Animateur-Legende Edwin Öttel ein entspannter Urlaub bevorsteht.»