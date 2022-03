Wrestling-Legende : Happy Birthday Hulk Hogan

Wer sich mit Wrestling befasst, kommt um den Namen Hulk Hogan nicht herum. Am Wochenende feierte er seinen 60. Geburtstag.

Wer sich selber «Mr. America» nennt, hat ein gesundes Selbstvertrauen. So viel muss man Hulk Hogan lassen. Zugegeben: Terrence Gene Bollea, wie Hogan richtig heißt, ist kein besonders Wrestling-tauglicher Name. Wie auch immer man ihn nennen will: Der Showkampf-Legende gebührt Ehre - am Sonntag, 11. August, feierte Hulk Hogan seinen 60. Geburtstag.