Miyu Kato: Happy End für Japanerin nach Ballmädchen-Schock bei French Open

«Mental herausfordernd»

«Miyu, es ist unglaublich, was die letzten zehn Tage passiert ist. Ich hoffe, das hilft dir. Ich bin sehr froh, zu gewinnen – auch ohne das Drama. Ich hoffe, das ist eine Wiedergutmachung, für das, was dir passiert ist», sagte Pütz in seiner Ansprache auf dem Court Philippe-Chatrier zu seiner Spielpartnerin. Diese kämpfte bei der Siegerehrung mit den Tränen. Von einem Blatt las sie ab: «Ich freue mich so, dass du mich immer unterstützt und aufgemuntert hast. Es war mental sehr herausfordernd für mich.»