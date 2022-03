Frohe Botschaft : Harald Glööckler hat sich verlobt

Der schrille Modedesigner machte seinem langjährigen Freund nach 25 Jahren einen Antrag. Die Frage aller Fragen stellte er seinem Partner auf dem Wiener Opernball.

Wie Spiegel Onlone berichtet, fuhr er bereits deutlich vor der Eröffnung mit einer Kutsche vor, die von sechs weissen Pferden gezogen wurde. Sein Gesicht war mit silbernen und schwarzen Strasssteinen übersäht, sein Körper in einen passenden Glitzerfrack gehüllt. In Begleitung kam Glööckler mit Xenia Prinzessin von Sachsen, die er in eine stilgerechte Sisi verwandelt hatte.