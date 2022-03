Ehe-Aus? : Harald Glööckler zieht aus «Chateau Pompöös» aus

Nach 34 Jahren Beziehung zieht der Designer bei seinem Mann Dieter Schroth aus. Quellen berichten von einer «Trennung auf Probe», ein Anwalt dementiert die Gerüchte.

1 / 6 Ist die Liebe von Harald Glööckler (57) und Dieter Schroth (73) nach sechs Jahren Ehe und 34 Jahren Beziehung zerbrochen? imago images/BOBO Der Modedesigner soll am Donnerstagmorgen bei seinem Geschäftspartner und Ehemann ausgezogen sein, wie «Bild» berichtet. Bilder von einem 3,5 Tonnen schweren Umzugswagen sollen dies bezeugen. imago/STAR-MEDIA Vor Kurzem erst ist Glööckler vom Dschungelcamp in Südafrika nach Deutschland zurückgekehrt. imago images/Frank Sorge

Erst gerade ist Harald Glööckler (57) von den Dreharbeiten in Südafrika für «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» zurückgekehrt. Doch kaum in Deutschland angekommen, soll bereits eine Ehekrise herrschen. So berichtet «Bild», dass der Modedesigner aus seinem «Chateau Pompöös» in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz ausgezogen sei. Dort wohnte er bisher mit seinem Mann Dieter Schroth (73).

Bilder zeigen, wie Arbeitskräfte zahlreiche Koffer und Kisten sowie Textilien in einen große Laster laden, der laut Beschriftung einer Umzugsfirma aus Mannheim gehört. Doch bedeutet dies auch das Ende der sechsjährigen Ehe und 34-jährigen Beziehung?

Eines deutet jedenfalls daraufhin, dass auch Glööckler selbst die Prunkvilla verlassen hat. So hat er laut «Bild» mit seinem Hund Billy King auf dem Arm das Anwesen in einer Mercedes-Limousine verlassen. Der Zeitpunkt des Auszugs scheint unpassend: So feiert das Paar eigentlich am Freitag seinen Hochzeitstag.

Glööckler hat genug vom Landleben

Der Zeitung zufolge spricht man im Umfeld der beiden von einer «Trennung auf Probe». Glööckler habe genug vom Landleben und ziehe demnach in seinen Zweitwohnsitz in Berlin. So habe er sich vor Kurzem erst eine Wohnung in der deutschen Hauptstadt zugelegt, nachdem er sein ehemaliges Zuhause dort vor drei Jahren verkauft habe.

Glööcklers Anwalt dementiert die Trennungsgerüchte jedoch und stellt gegenüber «Bunte» klar, dass der Dschungelcamper nicht gänzlich ausgezogen sei. Er erklärt: «Unser Mandant bezieht in Berlin eine Zweitwohnung, um sich von dort verstärkt um sein Business zu kümmern.» Gegenüber «Bild» tönt er jedoch an: «Er will auch Zeit für sich und erst mal allein sein. Alles andere wird sich zeigen.»

Glööckler packte im Dschungel über Ehe aus

Dass Glööckler in seiner Ehe nicht ganz glücklich ist, hat er im Dschungelcamp bereits angedeutet. «Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er immer krank. Er hat Diabetes, isst trotzdem viel Süßes, bewegt sich nicht und wird immer dicker», so der Prunk-Liebhaber. Die negative Einstellung seines Liebsten ziehe auch ihn runter.

Schroth zeigte sich gegenüber «Bild» nicht sonderlich erfreut über die Aussagen seines Mannes und fand: «Ich war überrascht, was Harald mich betreffend sagte. Ich werde alles zuerst mit ihm besprechen, wenn er wieder zu Hause ist.» Und Glööckler betonte im «Bunte»-Interview: «Nicht meine Ehe ist krank, sondern mein Mann.»

Glööckler selbst hat sich bisher noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Gegenüber «Bild» ließ er lediglich verlauten, dass er sich zurzeit aufgrund «vertraglicher Verpflichtungen» nicht äußern könne.