Die Sorgen um Modedesigner Harald Glööckler gehen weiter

Weitere Leiden : Harald Glööcklers Gesundheitszustand verschlechtert sich

Die Sorge um Harald Glööckler wächst: Der Designer leidet an dem unheilbaren Fibromyalgie-Syndrom , wie er vor rund zwei Monaten erstmals offenbarte. Nun scheint sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert zu haben. Der 57-Jährige musste all seine Termine absagen, da er zusätzlich auch noch einen Bandscheibenvorfall im Nacken erlitten habe, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. «Zwei Nervenwurzeln sind eingeklemmt. Ich hatte noch nie solche Schmerzen», klagt er. Auf Instagram meint er, es seien «Schmerzen, wie wenn jemand ein Messer reingestochen hätte». Diese hätten ihm gar den Schlaf geraubt.

Es sei nicht das erste Mal, dass er einen Bandscheibenvorfall erlitten habe. «Aber das war nicht so fürchterlich.» Auch die Fibromyalgie begleite ihn bereits seit sechs Jahren. Dabei handle es sich um eine chronische Schmerzerkrankung, welche alle Muskelgruppen des Körpers betreffen könne. Entsprechend groß seien Glööcklers Leiden. «Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, alles schwillt an. Die Hände beginnen zu kribbeln und meine Füße werden steif», erklärte der einstige Dschungelcamper in einem früheren Interview und führte aus: «An manchen Tagen fühle ich mich wie 100 Jahre alt wegen des Weichteilrheumas, wie man es auch nennt.» Inzwischen sei es so weit, dass normale Schmerzmittel nicht mehr wirken. «Mir helfen nur noch Nerventabletten, da es sich um eine Nervengeschichte handelt.»