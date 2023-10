Hardliner: Republikaner McCarthy im Visier seiner eigenen Partei

Feueralarm stört Votum zu Übergangshaushalt

Ein US-Kongressabgeordneter der Demokraten hat kurz vor einer Abstimmung über einen Übergangshaushalt zur Abwendung eines Regierungsstillstands einen Feueralarm ausgelöst und sich damit den Vorwurf der Sabotage eingehandelt. Jamaal Bowman räumte vor Reportern ein, am Samstag den Knopf gedrückt zu haben, sprach aber von einem Versehen. Er habe es eilig gehabt und durch eine Tür gehen wollen, die in der Regel offen stehe, aber an dem Wochenendtag verschlossen gewesen sei. Also habe er den Schalter in der Annahme betätigt, dass dadurch die Tür aufgehen würde. Er habe nichts aufhalten wollen, beteuerte Bowman, ein Kongressabgeordneter aus New York.



Nach dem Votum machte McCarthy Bowman wegen des Feueralarms Vorwürfe. «Dies sollte nicht ungestraft bleiben», sagte der Republikaner vor Reportern. Einige Abgeordnete brachten sogar einen möglichen Antrag auf einen Ausschluss oder eine Rüge für den Demokraten ins Spiel. Der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries habe ihm aber im Gespräch den Rücken gestärkt, sagte Bowman. Er habe eingesehen, dass es ein Fehler gewesen sei.