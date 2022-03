Standortwechsel : Haribo kommt nach Rheinland-Pfalz

GRAFSCHAFT - Haribo verlegt seine Firmenzentrale von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland-Pfalz. Damit gewinnt die Gemeinde ein international bekanntes Unternehmen.

Freude in Grafschaft: Der Süßwarenhersteller Haribo verlegt seinen angestammten Firmensitz von Bonn in die rheinland-pfälzische Gemeinde. Mehr als 200 Arbeitsplätze der Hauptverwaltung würden in das Nachbarbundesland verlagert, bestätigte Haribo-Sprecher Marco Alfter am Mittwoch. Sowohl bei der Produktion als auch in der Verwaltung sei das Unternehmen am Standort Bonn an Kapazitätsgrenzen gestoßen. Bis 2017 soll im rund 30 Kilometer entfernten Grafschaft mit rund 300 neuen Arbeitsplätzen auch ein neuer Produktions- und Logistikstandort errichtet werden. «Wir sind glücklich», sagte dort Bürgermeister Achim Juchem (CDU).