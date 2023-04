New York: Musik-Legende Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben

Harry Belafonte, der in den 1950er Jahren mit seiner sehr persönlichen Folk-Musik die Pop-Charts stürmte und Rassenschranken überwand und später zu einer wichtigen Kraft in der Bürgerrechtsbewegung wurde, starb am Dienstag in seinem Haus in der Upper West Side von Manhattan, wie die New York Times schreibt. Er wurde 96 Jahre alt. Die Ursache war Herzversagen, sagte Ken Sunshine, sein langjähriger Pressesprecher.