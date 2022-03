Kinofilm : Harry Potter verzaubert Luxemburger

LUXEMBURG – Nicht nur in den USA und Deutschland hat der neueste Film der Saga zahlreiche Besucher ins Kino gezogen. Auch in Luxemburg startete der Fantasy-Streifen stark.

«Harry Potter ist sehr, sehr gut gestartet», sagte am Mittwoch Adeline Merck vom Kinobetreiber Caramba, der den Film in drei verschiedenen Versionen in Belval anbietet. «Zwischen Freitag und Sonntag haben wir 3 500 Tickets verkauft. Einigen Kunden mussten wir für einzelne Vorstellungen den Eintritt verwehren, weil der Kinosaal ausgebucht war», erklärte sie am Dienstag auf Anfrage von «L’essentiel online». Kein anderer Film habe in diesem Jahr einen solch guten Start hingelegt wie «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes». Adeline Merck führt den Erfolg darauf zurück, dass viele Romanleser unbedingt das Ende der Saga auf Leinwand erleben wollen. Der derzeit in den Kinos laufende Teil ist der erste von zwei finalen Episoden. «Dieser Teil ist außerdem besser als der vorherige und sehr nah am Buch. Die Fans haben diesen Film mit Spannung erwartet», sagt Merck.