Vor Jennifer Aniston: Harry Styles’ Designer-Hose reißt mitten in Konzert

Harry Styles riss die Hose bei seinem Konzert in Los Angeles.

Er gehört zu den erfolgreichsten Künstler von 2022 und sorgte jüngst mit seiner Trennung von Olivia Wilde für Gesprächsstoff. Nun tourt Harry Styles mit seinem Album «Harry’s House» gerade um die Welt. Am Freitag machte er Halt in Los Angeles. Dort hatte der 28-Jährige aber mit seiner Hose zu kämpfen.

Bei der Performance des Songs «Music for a Sushi Restaurant» ging der Sänger vor dem Publikum in die Knie. Diese Bewegung war jedoch zu viel für seine braune Gucci Lederhose: Sie riss mitten im Schritt. Die Fans konnten ihr Glück kaum fassen, aber Styles war es sichtlich peinlich. Er wendete sich mit folgenden Worten ans Publikum: «Meine Hose ist gerissen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich bei einigen in der ersten Reihe entschuldigen muss. Das hier ist immerhin eine Familienshow – oder etwa nicht?!» Anstatt von der Bühne zu rennen, griff der Musiker aber kurzerhand nach einem schwarzen Handtuch und führte den Auftritt fort. Für den Rest des Konzerts band er sich eine Regenbogenflagge als Rock um die Hüften.