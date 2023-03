Neues Pärchen: Harry Styles knutscht mit Emily Ratajkowski in Tokio

Harry und Emily wurden beim Knutschen in Japan gefilmt. Tiktok/l.elefante.blu

Gratulation an alle, die beim Liebesleben von Emily Ratajkowski (31) den Überblick nicht verlieren. Seit der Scheidung von Sebastian Bear-McLard (42) ist sie zur Serien-Daterin mutiert. Aktuell hat sie Popstar Harry Styles (29) an der Angel, wie Bilder der «Daily Mail» zeigen. Dieser hat selbst eine verrückte Dating-Geschichte hinter sich.

Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) wirken vertraut. Daily Mail

Olivia Wilde verließ für Harry ihren Ehemann

Die letzte Beziehung des ehemaligen One-Direction-Stars sorgte für dicke Luft am Set des Filmes «Don’t Worry Darling». Die Schauspielerin und Regisseurin des Filmes, Olivia Wilde, soll eifersüchtig gewesen sein auf Darstellerin Florence Pugh (27). Bevor Harry nämlich mit der 39-Jährigen zusammen kam, habe er Sex mit der Britin gehabt. Erstmals öffentlich wurde dies, als Pugh an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig nicht an der Pressekonferenz des Films teilnahm und auch sonst jegliche Interviews verweigerte.

Das Drama ist aber nichts im Vergleich zu den Problemen, welche die Liebelei mit Harry bei Olivia zu Hause auslöste. Eine ehemalige Nanny von Wilde gab gegenüber der «Daily Mail» preis, dass der Sänger der Grund für das Ehe-Aus zwischen der Schauspielerin und Jason Sudeikis (47) gewesen sei.

Die 39-Jährige behauptete in der Vergangenheit, sie und Sudeikis hätten sich Anfang 2020 getrennt, Monate, bevor sie die Beziehung mit dem zehn Jahre jüngeren Popstar startete. Das sei aber gelogen, wie die Nanny enthüllte. Wilde verließ Sudeikis, mit dem sie neun Jahre zusammen war und zwei Kinder hat, nur Tage, bevor sie und Styles offiziell zusammenkamen.

Der Schauspieler habe die Trennung nicht kommen sehen und war komplett am Boden zerstört, so die Nanny gegenüber dem britischen Medium. In einem verzweifelten Versuch, Wilde davon abzuhalten, ihn zu verlassen, habe Sudeikis sich sogar vor ihr Auto gelegt. Das ganze Familiendrama war wohl zu viel für die Beziehung von Harry und Olivia, die sich bereits Ende November wieder trennten.

Emily Ratajkowski steht auf Komiker

Harrys turbulentes Liebesleben ist langweilig im Vergleich zu dem, was Emily Ratajkowski alias Emrata durchgemacht hat. Im vergangenen Juli verließ sie den Vater ihres Sohnes, Sebastian Bear-McLard (42), nachdem dieser sie betrogen hatte. Seither genießt die Autorin ihre Freiheit und wechselt regelmäßig ihren Partner. Im November verlor sie ihr Herz für kurze Zeit an den Komiker und Ex von Kim Kardashian (42), Pete Davidson (29). Emrata scheint auf lustige Männer zu stehen, denn nur ein Monat später kam sie mit dem Komiker Eric André (39) zusammen. Die beiden machten ihre Beziehung am Valentinstag mit einem Nacktbild publik. Auch diese Beziehung war aber nur von kurzer Dauer.

Nun schweben Harry und Emily gemeinsam auf Wolke sieben. Das Paar wurde in Tokio gesichtet. Auf den Bildern teilen sie mehrere Küsse und scheinen sehr vertraut miteinander zu sein. Dass sie dabei von mehreren Passanten beobachtet werden, ist ihnen scheinbar egal. Ob das Model im Briten ihren Traummann gefunden hat, wird sich zeigen. In ihrem Podcast meinte sie jüngst, dass sie «die schlimmsten Männer anziehe».