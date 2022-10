Nanny enthüllt: Harry Styles’ Sexleben sorgte für dicke Luft am Set von «Don’t Worry Darling»

Der Film «Don’t Worry Darling» gab im Vorfeld seiner Premiere viel zu reden. Grund war aber nicht der Plot des Filmes von Regisseurin Olivia Wilde (38), sondern das Drama, das sich hinter der Kamera abgespielt haben soll. Am Set soll schlechte Stimmung zwischen Wilde und Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) geherrscht haben. Erstmals öffentlich wurde dies, als Pugh an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig nicht an der Pressekonferenz des Filmes teilnahm und auch sonst jegliche Interviews verweigerte.