Medienskandal : Harry und Elton John verklagen Daily Mail-Verlag

Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend unter Berufung auf die Anwaltskanzlei Hamlins meldet, haben sich Prinz Harry, Elton John und zahlreiche Prominente zusammengetan, um den Verlag der Mail on Sunday und die Daily Mail zu verklagen. Für die Kläger geht es um mutmaßliche Eingriffe in die Privatsphäre.