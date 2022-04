Besuch in den Niederlanden : Harry und Meghan begrüßen Teilnehmer der Invictus Games

Zum Auftakt der von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games begrüßten der Royal und seine Frau Meghan die Teilnehmer höchstpersönlich. Der paralympische Wettbewerb ist für Harry eine Herzensangelegenheit.

Am Karfreitag begrüßten Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle Teilnehmer bei den Invictus Games in Den Haag.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich erstmals seit ihrem Rückzug von royalen Pflichten bei einem öffentlichen Termin in Europa gezeigt. Die beiden begrüßten am Freitag Teilnehmende bei den Invictus Games in Den Haag, einer Sportveranstaltung für Militärangehörige und Veteranen, die Harry gegründet hat. Teilnehmer jubelten den beiden zu.

Der paralympische Wettbewerb für kriegsversehrte Veteranen soll nach zweifachem Aufschub wegen der Pandemie am Samstag in Den Haag ebenfalls im Beisein des Paares beginnen.

Für Harry (37) und Meghan (40) ist es die erste gemeinsame Reise nach Europa seit dem Abschied aus dem britischen Königshaus. Am Gründonnerstag hatten Harry und Meghan einen Stopp in der alten Heimat Großbritannien eingelegt und unter anderem Queen Elizabeth II getroffen.

Invictus Games sind Harrys Herzensangelegenheit

Die von Harry initiierten Invictus Games, in denen kriegsversehrte Sportler in verschiedenen Disziplinen bis zum 22. April gegeneinander antreten, fanden erstmals 2014 in London statt. Sie gelten als Herzensangelegenheit des Royals, die ihm auch nach seinem Rückzug von der britischen Krone sehr wichtig sind. Im kommenden Jahr sollen die Spiele in Düsseldorf stattfinden.