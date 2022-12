Einladung zur Krönung: Harry und Meghan erwarten eine Entschuldigung von den Royals

Allerdings wollen Harry und Meghan nur dann an der Zeremonie teilnehmen, wenn sich die Königsfamilie mit ihnen an einen Tisch setzt und sich auch für alles entschuldigt.

Könnte es zur Aussprache zwischen Harry, Meghan und der britischen Königsfamilie kommen? Der erste Schritt wurde zumindest gemacht. Trotz Enthüllungsbuch und den scharfen Kritiken in der Netflix-Dokuserie von Harry (38) und Meghan (41) gegenüber den Royals hat König Charles III. (74) überraschenderweise seinen jüngsten Sohn und deren Gattin zu seiner Krönung am 6. Mai 2023 eingeladen.

Doch wie hätte es auch anders sein können, nehmen die Exil-Sussexs nur unter einer Bedingung an der Krönung teil: Die Königsfamilie muss sich bei ihnen für alles entschuldigen. Dies verrät eine interne Quelle dem The Times-Magazin. So wollen die Ex-Royals ein Treffen von Angesicht zu Angesicht mit der Familie haben, um die ganzen Vorwürfe, welche sie in ihrer Doku ansprechen, zu thematisieren. «So etwas wurde nicht einmal in Erwägung gezogen, als Harry und Meghan verschiedene Bedenken äußerten – kein Treffen, keine formelle Entschuldigung, Übernahme von Verantwortung oder Rechtfertigung», so die Quelle weiter.