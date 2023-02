Gelübde-Erneuerung: Harry und Meghan feierten bei der zweiten Hochzeit von Ellen DeGeneres

1 / 4 Zuletzt hieß es laut Royal-Experten, dass die Hollywood-Elite sich von dem royalen Paar distanzieren würden. IMAGO/ZUMA Press Seit der Veröffentlichung der Netflix-Doku «Harry & Meghan» und Harrys Buch «Spare» sollen die beiden als Telenovela-Paar, das nicht vertrauenswürdig ist, gelten. IMAGO/ZUMA Press Es ist nun das erste Mal seit den Publikationen, dass die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden. IMAGO/Cover-Images

Gerade noch hieß es, dass sich die Hollywood-Elite von Harry (38) und Meghan (41) abwendet. Seit Harrys Enthüllungen in seinen Memoiren «Spare» und der Netflix-Doku «Harry und Meghan» gelten die beiden laut Royal-Experten als Telenovela-Paar, das nicht vertrauenswürdig ist.

Nun aber wurden die Sussexes an der Geburtstagsparty von Ellen DeGeneres (65) Frau, Portia De Rossi, gesehen. Zur Feier ihres 50. Geburtstags nutze De Rossi auch gleich die Gelegenheit und überraschte ihre Gemahlin mit einer Erneuerung ihres Ehegelübdes. Das Paar ist seit 2008 verheiratet und lebt in einer 70-Millionen-Dollar-Villa in Montecito, Kalifornien.

Keine Geringere als Kris Jenner (67) leitete die Zeremonie und führte Portia de Rossi, die ein schneeweißes Brautkleid trug, und die sichtlich gerührte Ellen DeGeneres zusammen. Während der Feierlichkeiten meinte Portia zu Ellen: «Als ich darüber nachdachte, was meinen Geburtstag wirklich besonders machen würde, abgesehen davon, mit Familie und Freunden zusammen zu sein, wusste ich, dass ich dich daran erinnern wollte, dass du das Wichtigste auf der Welt für mich bist.»

Ellen ist ein Fan von Harry und Meghan

Neben Stars wie Gwyneth Paltrow (50), Jennifer Aniston (53), Courteney Cox (58), Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) befanden sich auch Prinz Harry und Herzogin Meghan unter den Gästen. Die beiden besaßen einst ein Haus in Montecito. Die «Daily Mail» entdeckte die beiden in einem auf Youtube geteilten Video der Feier. Es ist das erste Mal seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren, dass die beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Seit dem neuen Jahr hielt sich insbesondere Meghan mehrheitlich bedeckt. Medienberichten zufolge soll sie sich sogar von Harrys Autobiografie distanzieren.