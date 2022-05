Queen will «kein Drama» : Harry und Meghan sollen sich an 70. Jubiläumsfeier bedeckt halten

1 / 6 Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) reisen zu den Feierlichkeiten anlässlich des Platinjubiläums der Queen nach Großbritannien – samt ihren Kindern, Lilibet (11 Monate) und Archie (3). REUTERS Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zu sehen sein werde das Paar allerdings nicht. IMAGO/PPE Die Queen wolle nach «reiflicher Überlegung» lediglich Mitglieder der Königsfamilie auf dem Balkon neben sich stehen haben, die «offiziellen königlichen Aufgaben» für die Krone nachgehen. imago images/PA Images

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Anfang Mai gaben Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) bekannt, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) am 70. Thronjubiläum der Queen teilnehmen werden. Kurz darauf teilte der britische Palast jedoch mit, dass die Sussexes während der traditionellen «Trooping the Colour»-Parade am 2. Juni nicht auf dem Balkon des Buckingham-Palastes stehen werden. Auch sonst seien keine Termine für das königliche Ehepaar geplant – und das hat offenbar einen konkreten Grund.

Gemäß der britischen Zeitung «Daily Mail» haben Harry und Meghan vor, sich während der Feierlichkeiten bedeckt zu halten. Dies, weil sie das Platinjubiläum von Queen Elizabeth «nicht überschatten möchten». Die Sussexes wollen sich laut der britischen Zeitung vielmehr auf die Familie konzentrieren. Das Paar soll auf Wunsch der 96-Jährigen gar versprochen haben, dass das Zusammenkommen «ohne Drama» vonstatten gehen wird.

Laut der «The Telegraph»-Zeitung sollen die Organisatoren des Jubiläums dennoch «frustriert» über einen «Mangel an Klarheit» sein, wo und wann die Sussexes auftreten werden. Sie würden trotz ihres Versprechens befürchten, dass der Besuch des Herzogs und der Herzogin das besondere Wochenende der Königin «überschatten» wird.

Erstes Treffen der Queen mit Urenkelin Lilibet

Harry und Meghan werden am Freitag, den 3. Juni, am traditionellen Thanksgiving-Gottesdienst in der St. Paul Kathedrale teilnehmen. Bei ihrem Besuch wird die Monarchin erstmals ihre Urenkelin Lilibet kennen lernen. Dies soll im privaten Rahmen geschehen.