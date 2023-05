New York: Harry und Meghan verlangen Fotos von Verfolgungsjagd – Agentur lässt sie abblitzen

« Die nahezu katastrophale Verfolgungsjagd», die Harry und Meghan am Dienstagabend erlebt hatten, wurde von der Bildagentur Backgrid fotografisch festgehalten. Offenbar haben die Sussexes die Agentur um die Herausgabe der Bilder gebeten, was Backgrid ihnen jedoch verweigerte, wie «BBC News» berichtet.

Am Donnerstag soll es in einem Brief von dem Anwalt des Paares geheißen haben: «Wir fordern hiermit, dass Backgrid uns unverzüglich Kopien aller Fotos, Videos und/oder Filme zur Verfügung stellt, die gestern Abend durch die freiberuflichen Fotografen von dem Paar aufgenommen wurden». Backgrid habe darauf geantwortet, dass «in Amerika das Eigentum dem Eigentümer gehöre und Dritte nicht einfach die Herausgabe fordern können, wie das etwa Könige und Königinnen tun».

Backgrid hält gegen die Version von Harry und Meghan

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Manhattan, als der Herzog und die Herzogin von Sussex und Meghans Mutter Doria Ragland eine Gala-Veranstaltung verließen. Über die Dramatik der Ereignisse gibt es allerdings unterschiedliche Angaben. Eine Sprecherin des Paares sprach am Mittwoch von einer «fast katastrophalen» Verfolgungsjagd durch «höchst aggressive» Fotografen. New Yorks Bürgermeister Eric Adams, die Polizei der Millionenstadt und ein kurzzeitig beteiligter Taxifahrer stellten die Situation aber weniger dramatisch dar.