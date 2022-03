Tränen in Öffentlichkeit : Harry weint wegen verstorbener Mutter

Er ist bekannt als Partytiger. Doch während seiner Südamerika-Reise muss Prinz Harry plötzlich weinen. Eine Begegnung erinnert ihn an seine verstorbene Mutter.

Prinz Harry bereist momentan Brasilien. Am Dienstag schaut sich der 29-Jährige die torlose WM-Partie zwischen England und Costa Rica in Natal an. Am Tag darauf besucht er ein Zentrum für benachteiligte Kinder in der Nähe der Millionenmetropole São Paulo.