Prozess in London: Harry wirft Medien «Invasion» in sein Leben vor – und schießt gegen die Regierung 

Sein Leben lang sei er Opfer einer unbarmherzigen «Invasion der Presse» gewesen, sagte der 38-Jährige am Dienstag. Die Medien und die Regierung in Großbritannien befänden sich aus seiner Sicht aktuell «an einem Tiefpunkt».

Der Prinz ist das erste Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren, das in einem Gerichtsverfahren in den Zeugenstand trat. Gemeinsam mit anderen Klägern wirft Harry dem Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) illegale Informationsbeschaffung vor. Unter anderem soll das Mutterhaus der Boulevardzeitungen «Daily Mirror», «Sunday Mirror» und «Sunday People» sein Handy angezapft haben.

Harry musste ins Kreuzverhör

Im Kreuzverhör durch den MGN-Anwalt Andrew Green räumte der 38-Jährige ein, nicht alle der oftmals mehr als 20 Jahre alten Artikel, die er in seiner Klage aufführt, gelesen zu haben. In jedem Fall hätten sie aber in ihrer Gesamtheit massiv in seine Privatsphäre eingegriffen und ihn «äußerst paranoid» gemacht, Freundschaften und auch seine Beziehungen ruiniert.