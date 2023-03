Prinzessin Lilibet Diana: Harrys und Meghans Tochter wurde getauft – und ist nun offiziell Prinzessin

«Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, dem 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, Rev. John Taylor, getauft wurde», teilte der den Sussexes nahestehende Journalist Omid Scobie auf Twitter mit.

Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex

Lange wurde in königlichen Kreisen spekuliert, nun gibt es Gewissheit: Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) haben ihre einjährige Tochter taufen lassen. Das bestätigte der den Sussexes nahestehende Journalist Omid Scobie am Mittwoch auf Twitter: «Ich kann bestätigen, dass Prinzessin Lilibet Diana am Freitag, dem 3. März, vom Erzbischof von Los Angeles, Rev. John Taylor, getauft wurde.»