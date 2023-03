Bei Jimmy Fallon: «Hartes Jahr nach der Trennung» – Shakira spricht über ihr gebrochenes Herz

Mit «BZRP Music Session #53» war Shakira zu Gast in der «The Tonight Show». Moderator Jimmy Fallon gesteht sie jetzt, dass sie die Reaktion auf ihren Rachesong nicht erwartet hatte.

In der «The Tonight Show» mit Jimmy Fallon performt Shakira mit Bizarrap ihren Diss-Track «BZRP Music Session #53». Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Nach zwölf gemeinsamen Jahren trennten sich Shakira und Gerard Piqué (36) im Juni 2022. Der ehemalige Fussballprofi soll die Musikerin mehrfach hintergangen haben. Das Aus ihrer Beziehung verarbeitet die 46-Jährige in ihrem Song «BZRP Music Session #53», der im Januar veröffentlicht wurde. Mit dem Track war Shakira nun in der «The Tonight Show starring Jimmy Fallon» zu Gast und offenbarte, wie wichtig ihr die Musik war, um über die Trennung von ihrem Ex hinwegzukommen.

Bei ihren Fans sei der Rachetrack, in dem sie Zeilen wie «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht» oder «Viel Sport, aber trainiere auch ein bisschen dein Gehirn» singt, «unglaublich» gut angekommen, wie die Musikerin verriet. Ganz glauben könne sie den Erfolg aber nicht. «Ich warte nur darauf, dass mich jemand kneift und mich aus diesem Traum aufweckt. Es war unglaublich, die Reaktion so vieler Menschen zu spüren», so Shakira.

Gefällt dir der Diss-Track von Shakira? Und wie! Einer meiner Lieblingssongs. Ist ganz okay geworden. Muss ihn aber jetzt nicht ständig hören. Nein, mir gefällt er gar nicht.

«BZRP Music Session #53» sei eine Hymne für Frauen

Sie fügt an: «Das Besondere an diesem Lied ist, dass es für so viele Frauen zu einer Art Hymne geworden ist. Ich hatte ein sehr hartes Jahr nach meiner Trennung.» Das Schreiben des Liedes sei für sie sehr wichtig gewesen, weil es ein gesunder Weg war, ihre Emotionen zu kanalisieren.

«Den Track habe ich eigentlich für mich geschrieben, doch ich habe das Gefühl, dass es für viele Frauen ist, die auch ein Forum und eine Stimme brauchten, um sie zu repräsentieren», so Shakira weiter. Die Musikerin fühle sich mit den Frauen verbunden, «die die gleichen Dinge durchgemacht haben, die so denken, wie ich denke, so fühlen, wie ich mich fühle und den gleichen Mist ertragen mussten wie ich».

Shakira bricht Rekorde