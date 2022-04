Sklaverei : Harvard stellt 100 Millionen Dollar für Wiedergutmachung von Sklaverei bereit

Die renommierte US-Universität Harvard will einen Fonds mit 100 Millionen Dollar zur Wiedergutmachung ihrer Rolle bei der Sklaverei einrichten. Der Fonds solle dazu beitragen, die durch das Erbe des Sklavenhandels und des Rassismus verursachten Schäden zu mildern.

In einem Bericht räumte die Universität eine Mitschuld an der Aufrechterhaltung der Sklaverei ein. «Harvard profitierte von Praktiken, die zutiefst unmoralisch waren, und hielt sie in gewisser Weise aufrecht», schrieb Universitätspräsident Lawrence Bacow in einem Brief an Studenten und Mitarbeiter. «Folglich glaube ich, dass wir eine moralische Verantwortung tragen, alles zu tun, um die anhaltenden zersetzenden Auswirkungen dieser historischen Praktiken auf Einzelpersonen, auf Harvard und auf unsere Gesellschaft zu bekämpfen.»