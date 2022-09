Serienstart : Hass im Netz – «Herr der Ringe»-Cast macht sich Sorgen

Es ist endlich soweit: Ab sofort sind die ersten zwei Folgen der neuen «Herr der Ringe»-Serie «Die Ringe der Macht» auf Amazon Prime zu sehen. Insgesamt sind fünf Staffeln geplant, die Kosten sind gigantisch: Das Unternehmen will rund eine Milliarde Dollar für den neuen Fantasy-Epos ausgeben.

Doch wird die neue Serie bei den Fans auch gut ankommen? Eine Frage, die sich nicht nur die Produzenten, sondern auch die Darsteller stellen. Denn kritische Stimmen gibt es schon seit Monaten im Netz, unter anderem, weil schwarze Elben in der Serie vorkommen – bei Tolkien sind sie hellhäutig.

Der Cast zeigt sich besorgt. Owain Arthur (Prince Durin IV.) sagt: «Weißt du, noch hat niemand die Serie gesehen. Jeder wird spekulieren. Ich glaube, jeder glaubt, Tolkien gehört ihm, weil er das zuhause gelesen hat. Aber sie kreieren das in ihrer eigenen Vorstellung, nicht? Ich glaube, die Menschen haben einfach Angst, dass es nicht so sein wird, wie sie es sich wünschen. Politisch gesehen, gibt es viel Engstirnigkeit. Es wurden viele furchtbare Dinge gesagt. Ich denke, manche Kommentare sind abstoßend».

Auf eine Sache freuen sich aber die Darsteller ganz besonders: Wenn ihre Liebsten endlich die Serie sehen können. Markella Kavenagh («Nori») schwärmt: «Sie wissen nicht, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Ich freue mich für sie, dass sie es endlich sehen können. Und was auch immer passiert, passiert.»