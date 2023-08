Hassverbrechen: Weißer Mann erschießt in Jacksonville drei Schwarze

In einem Laden in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Viertel eröffnet ein junger Mann das Feuer. An seinem Motiv hat der Sheriff keinen Zweifel.

Ein maskierter weißer Mann hat in Jacksonville im US-Staat Florida in einem Geschäft drei schwarze Menschen erschossen. Die Tat sei rassistisch motiviert gewesen, teilte Sheriff T.K. Waters am Samstag (Ortszeit) vor Reportern mit. Der mutmaßliche Schütze habe Texte hinterlassen, die noch vor dem Angriff an Strafverfolgungsbehörden und an mindestens ein Medienhaus geschickt worden seien. Der Mann nahm sich nach der Bluttat das Leben.

Der Schusswaffenangriff trug sich am Samstagnachmittag in einem Supermarkt der Kette Dollar General zu, die Todesopfer waren zwei Männer und eine Frau. In das mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Viertel Newton in Jacksonville war der mutmaßliche Schütze vom benachbarten Bezirk Clay County gefahren, wo er bei seinen Eltern lebte, wie Sheriff Waters mitteilte. «Er hasste schwarze Menschen», sagte Waters. Die Bundespolizei FBI leitete eine Untersuchung zu einem mutmaßlichen Hassverbrechen ein, sowohl Präsident Joe Biden als auch Justizminister Merrick Garland wurden informiert.

Kurz vor der Tat habe der Schütze seinen Vater per Textnachricht aufgefordert, seinen Computer zu checken, erklärte Waters. Auf dem Rechner habe der Vater daraufhin die Texte seines Sohnes entdeckt. Die Familie wählte den Notruf, doch sei der Schusswaffenangriff da schon im Gange gewesen. Der Tatverdächtige habe eine Pistole und ein Sturmgewehr genutzt, auf mindestens einer der Waffen sei ein Hakenkreuz aufgemalt gewesen. Zudem habe er eine kugelsichere Weste getragen.

Fünfter Jahrestag einer Bluttat in Jacksonville

Der Tatort befand sich in der Nähe der Edward Waters University, einer traditionell von Schwarzen besuchten kleinen Hochschule. Die Einrichtung teilte mit, dass ein Mitglied des Sicherheitspersonals den mutmaßlichen Schützen in der Nähe der Bibliothek gesehen und ihn aufgefordert habe, sich zu identifizieren. Als der junge Mann sich geweigert habe, sei er gebeten worden, den Campus zu verlassen. Er sei dann zu seinem Auto zurückgelaufen. Dann sei er noch dabei beobachtet worden, wie er seine Weste und eine Maske angezogen habe. Ob der Angreifer zunächst die Universität im Visier gehabt habe, sei ungewiss, sagte Waters.

Der mutmaßliche Schütze habe allein gehandelt, sagte der Sheriff. Es gebe keine Hinweise, dass der Verdächtige zu einer größeren Gruppe gehört habe. Seine Texte ließen bei Ermittlern den Schluss zu, dass er bewusst am fünften Jahrestag einer Bluttat während eines Videospiel-Wettbewerbs in Jacksonville zugeschlagen habe. Am 26. August 2018 hatte ein junger Mann bei jenem Gaming-Event das Feuer eröffnet und zwei Menschen getötet, ehe er sich das Leben nahm.

Nach Angaben von Sheriff Waters war der mutmaßliche Schütze in dem Dollar-General-Markt in seinen Zwanzigern. 2016 sei der junge Mann in einen Fall von häuslicher Gewalt verwickelt gewesen, einmal sei er für eine Untersuchung gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Zur Identität der Opfer und des Täters machten die Behörden keine Angaben.

«Dies ist ein dunkler Tag in Jacksonville», sagte Waters, der schwarz ist. «Es gibt keinen Platz für Hass in dieser Gemeinde. Diese feige persönliche Ideologie des Schützen macht mich krank.» Es werde weiter ermittelt, das FBI unterstütze das Sheriffbüro dabei.

Jacksonvilles Bürgermeisterin Donna Deegan erklärte, ihr Herz sei gebrochen. Die Kommune habe immer wieder gelitten. Dies sollte und dürfe nicht passieren, sagte Deegan offenbar auch im Hinblick auf die grassierende Waffengewalt in den USA.Donna

Floridas Gouverneur Ron DeSantis nannte den mutmaßlichen Schützen einen «Dreckskerl» und verurteilte dessen rassistisches Motiv. «Dieser Typ hat sich umgebracht, anstatt sich zu stellen und die Verantwortung für seine Handlungen zu akzeptieren. Er hat sich wie ein Feigling herausgewunden», erklärte DeSantis in Iowa, wo er für seine Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftsnominierung um Stimmen warb.

Die tödlichen Schüsse in Jacksonville weckte Erinnerungen an frühere Hassverbrechen an schwarzen US-Bürgern. Im Mai 2022 tötete ein weißer Jugendlicher aus rassistischen Motiven in einem Supermarkt in Buffalo im Staat New York zehn Menschen. Im Juni 2015 erschoss ein ebenfalls junger Weißer während einer Bibelstunde in einer vor mehrheitlich von Afroamerikanern besuchten Episkopalkirche in Charleston im Staat South Carolina neun Menschen.

Die Bluttat von Jacksonville trug sich einige Stunden vor dem Ende einer Großkundgebung zum 60. Jahrestag des vom Bürgerrechtler Martin Luther King angeführten Marschs auf Washington zu. Damals strömten bis zu 250 000 Menschen auf die National Mall in der US-Hauptstadt, um die Gleichberechtigung von Schwarzen einzufordern.