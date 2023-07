Timing ist alles: Hast Du heute Morgen Deo benutzt? – das war ein Fehler

Ein gutes Deo, auf das Du Dich verlassen kannst, ist das ganze Jahr über wichtig – jetzt im Sommer aber besonders. Willst Du wirklich trocken bleiben, wählst Du ein Antitranspirant. Das ist ein Deo mit Aluminiumsalzen, das den Schweißgeruch nicht nur überdeckt, sondern die Ausgänge der Schweißdrüsen verengt und es so gar nicht erst zu nassen Achseln kommen lässt. Es wirkt in vielen Fällen bis zu 48 Stunden lang. Allerdings gibt es bei diesen Produkten ein kleines Detail zu beachten: Für die beste Wirkung solltest Du es bereits am Abend vor dem Zubettgehen auftragen.

Bessere Wirkung am Abend

Der Grund dafür liegt in der Wirkweise des Antitranspirants: Es braucht einen kleinen Moment, bis es zuverlässig schützt. Nachts sind deine Schweißdrüsen weniger aktiv. So haben die Salze die Möglichkeit, tiefer in die Haut einzudringen. Das funktioniert am besten, wenn Du vorher geduscht hast und Deine Achseln ganz trocken und sauber sind. Aber: Auch als Morgenduscher lohnt sich der Auftrag am Abend. Der schweißmindernde Effekt lässt sich nicht einfach herunter waschen, alter Schweiß hingegen schon.