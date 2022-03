Unfall in Hawaii : Hat Alison ihre Zwillings-Schwester ermordet?

Maui, Hawaii: 60 Meter stürzt der Wagen der Dadow-Zwillinge in die Tiefe. Eine Schwester stirbt. Die andere überlebt. Sie wird des Mordes angeklagt.

«Das Auto stand mitten auf der Straße. Die Beifahrerin riss die Frau am Steuer an den Haaren, wir hörten die beiden schreien, sie stritten ganz offensichtlich», schildert ein Zeuge die Minuten, bevor es auf dem Hana Highway in Maui, Hawaii, zu einem schrecklichen Unfall kommen sollte.

Denn gleich anschließend fuhr der Wagen los, krachte in eine Felswand – und stürzte rund 60 Meter in die Tiefe, wie «Maui News» berichtet.

In dem weißen Ford Explorer saßen die Zwillingsschwestern Alison und Ann Dadow. Rettungskräfte mussten sich abseilen, um zu ihnen zu gelangen. Für Ann kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb an der Unfallstelle. Alison, die am Steuer saß, konnte aus dem Wagen geschnitten und ins Krankenhaus geflogen werden.

Voller Wut und voller Absicht?

Jetzt, keine zwei Wochen später, sitzt Alison mit verbundenem Arm vor Gericht – wegen Mordes an ihrer Schwester. Denn die Staatsanwaltschaft findet es nicht nur verdächtig, dass die beiden Schwestern kurz vor dem Sturz über die Klippe so heftig stritten, sondern auch, dass die Fahrerin keinerlei Anstalten gemacht hatte, zu bremsen. Im Gegenteil: Es spreche vieles dafür, dass sie den Wagen voller Wut und absichtlich in die Tiefe krachen ließ.

Der Anwalt der Angeklagten hält dagegen: «Sie waren sich extrem nahe. Wieso sollte Alison der Person etwas antun, die ihr auf der ganzen Welt am nächsten stand? Und: Wäre der Wagen auch nur drei Meter weiter nach links oder rechts gefallen, wären beide umgekommen. Wieso sollte sie so ein Risiko auf sich nehmen?»

«Eine Geschichte, wie sie für Filme geschrieben wird»

Während der Anhörung äußerte sich die 37-jährige Angeklagte nicht. Das Gericht hat es abgelehnt, Dadow gegen Kaution freizulassen – aus gutem Grund, wie Staatsanwalt Emlyn Higa erklärte: Es bestehe hohe Fluchtgefahr, immerhin habe Dadow seit dem Unfall bereits zweimal versucht, Maui unerlaubt zu verlassen.

Einen Flug habe sie verpasst, ein anderes Mal sei sie von der Polizei abgefangen worden. Den Beteuerungen von Dadows Anwalt, seine Klientin habe zur Beerdigung ihrer Schwester nach Syracuse, New York, fliegen wollen, schenkte der Richter keinen Glauben.

Der Fall um die blonden Zwillinge sorgt in den USA für einiges Aufsehen. Denn die Dadow-Zwillinge sind beziehungsweise waren keine Unschuldslämmer. Oder wie die «Washington Post» schreibt: «Es ist eine Geschichte, wie sie für Filme geschrieben wird.»

«Twin Yoga Power» und viel Geld

In Florida waren die Schwestern in undurchsichtige Geschäfte verwickelt, wie die «Palm Beach Post» schreibt: Nachdem sie in Palm Beach erfolgreich mehrere Yoga-Studios – «Twin Yoga Power» – eröffnet hatten, lebten sie ein Leben im Luxus: identische Porsches, Shoppen in teuren Läden, Wohnen in Prachtvillen.

2014 aber machten sich die beiden Blondinen aus dem Staub und ließen unbezahlte Mitarbeiter und Hunderte ratloser Kunden mit wertlosen Yoga-Abos zurück. Den Zwillingen war offensichtlich das Geld ausgegangen.

Später tauchten die beiden in Park City, Utah, auf – zogen eine ganz ähnliche Masche inklusive Yoga für Hunde ab, nur um wenig später mit Schulden in Höhe von Hunderttausenden von Dollars Bankrott anzumelden.

«Die beiden waren sehr gerissen»

Im Dezember 2015 ließen sich die Zwillinge schließlich auf Maui nieder – in einem Millionen-Anwesen und unter den Namen Anastasia und Alexandria Duval.

Was die beiden auf Maui wollten, ist bislang unklar. Glatt schien es im Inselparadies jedoch nicht zu laufen, wie der Besuch von Ann Dadow in einem Obdachlosenheim nahelegt. Sie gab an, ihre Schwester verloren zu haben und ausgeraubt worden zu sein. Dann wollte sie Geld, um wieder auf das Festland zu gelangen. Ein Lügenmärchen, auf das sich bis heute niemand wirklich einen Reim machen kann.

«Die beiden waren sehr gerissen», sagte der mit dem Fall betreute Staatsanwalt. Alison Dadow plädiert auf unschuldig und schweigt noch immer. Das Gericht verhandelt den Fall diese Woche weiter.