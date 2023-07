Royaler Kriminalfall: Hat Altkönig Juan Carlos seinen Bruder erschossen? Zeuge verrät erschreckende Details

Das zumindest behauptet sein Jugendfreund Viktor Emanuel von Savoyen (86) in einer neuen Netflix-Doku.

1956 starb Prinz Alfonso, der kleine Bruder von Spaniens Skandal-Altkönig Juan Carlos , mit nur 14 Jahren. Eine offizielle Untersuchung wurde nie durchgeführt, und auch der umstrittene Ex-Monarch machte keine Anstalten, zu erklären, wie sein Bruder starb. Seither halten sich diverse Theorien: Angeblich richtete der damals 18-jährige Juan Carlos die Waffe auf seinen Bruder und drückte ab – ohne zu wissen, dass die Pistole geladen war. In anderen Version löste sich der Schuss, als Alfonso die Waffe reinigte. Und in einer weiteren Variante der Geschichte heißt es, dass Alfonso seinem Bruder beim Öffnen der Zimmertür einen Stoß verpasste und sich dabei der Schuss löste. Nun wurden allerdings neue schockierende Details von einem Augenzeugen publik gemacht!

Für die neue Doku «Der König, der niemals einer war» setzte sich Viktor Emanuel von Savoyen (86) vor die Kameras von Netflix. Und als diese bereits abgeschaltet waren, der Ton aber noch lief, erzählte er, was er «eigentlich nicht erzählen kann»: «Ich war dort. Wir waren im Exil und sind gern schießen gegangen. Gläser oder Flaschen am Strand von Cascais. Juanito hat ein Chaos angerichtet. Er schoss auf seinen Bruder und er tötete ihn. Er schoss nicht direkt auf ihn, sondern durch die Garderobe», sagt von Savoyen.

Viktor Emanuel von Savoyen fürchtete, selbst beschuldigt zu werden

Der Zeuge, der mit seinen Aussagen die Last auf Juan Carlos Rücken erschweren lässt, ist selbst kein unbeschriebenes Blatt ! Er wurde für den Mord an einem deutschen Ärztesohn, Dirk Hamer, angeklagt und schließlich freigesprochen. Laut Angehörigen des Opfers jedoch nach nicht zufriedenstellenden Ermittlungen. Diesen Fall behandelt die Doku-Reihe, in der auch die Aussagen über «Alfonsitos» Tod gefallen sind. Juan Carlos selbst hat sich seit der Veröffentlichung der Dokumentation nicht zu den Behauptungen geäußert.