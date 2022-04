Nach Insolvenz : Hat Boris Becker sein Geld versteckt?

Nach seiner Insolvenz muss sich Boris Becker gegen schwere Vorwürfe rechtfertigen. Hat die Tennis-Ikone Geld versteckt?

Insgesamt muss sich Becker in 24 Anklagepunkten rechtfertigen.

Im Juni 2017 meldete der Ex-Tennisprofi Insolvenz an. Doch wie pleite war der heute 54-Jährige tatsächlich? Vor Gericht konfrontiert ihn Staatsanwältin Rebecca Chalkley mit schweren Vorwürfen. Demnach soll er seinem Insolvenzverwalter absichtlich die Unwahrheit gesagt haben.

Schwere Vorwürfe

Bei denen handelt es sich nicht nur um Geld, sondern auch um Konten, Immobilien und Trophäen. Insgesamt muss sich Becker in 24 Anklagepunkten rechtfertigen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Doch der am 21. März begonnene Prozess gestaltet sich schwierig: vergangenen Mittwoch waren zwei Geschworene an Corona erkrankt, weshalb das Verfahren unterbrochen werden musste. Wann es ein Urteil geben wird, ist noch nicht absehbar.