Nach Wimbledon-Finale: «Hat das Beste von Rafa, Roger und mir» – Djokovic staunt über Alcaraz

In einem Match über vier Stunden und 43 Minuten und fünf hochklassigen Sätzen fügte er dem Serben in dessen 35. Grand-Slam-Finale die erste Niederlage an der Church Road seit 2017 zu und sorgte dafür, dass Roger Federers Rekordmarke von acht Wimbledon-Titeln weiterhin bestehen bleibt.

«Habe noch nie gegen einen wie ihn gespielt»

Nachdem er im fünften Satz das Break kassierte, rastete Djokovic aus und hämmerte seinen Schläger voll gegen den Netzpfosten. Emotionen der anderen Art zeigte er dann zum Ende seiner Worte bei der Siegerehrung. Als er auf seine Kinder zu sprechen kam, brach Djokovic in Tränen aus und musste sich kurzfassen. «Es ist schön meinen Sohn zu sehen, der noch immer lachen kann». Der neunjährige Stefan Djokovic war kurz später zu sehen, wie er dem frischgebackenen Wimbledon-Champion Alcaraz in der Kabine die Hand drückte.

Alcaraz hat sich in den Rasen verliebt

Das erste Major gewann er letztes Jahr beim US Open, wo der ungeimpfte Djokovic wegen den Corona-Restriktionen in den USA fehlte. Der Triumph in London darf nun umso höher gewertet werden, weil Djokovic bei großen Turnieren zuletzt fast unschlagbar schien. In Wimbledon ist Alcaraz der erste zweite Spieler nach Andy Murray 2013, der den «Djoker» in einem Endspiel besiegen konnte.