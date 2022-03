Brand in Esch : Hat der Feuerteufel seinen Bruder verbrannt?

ESCH/ALZETTE – Die verkohlte Leiche eines Mannes wurde im Dezember nach einem Brand in einer Wohnung in Esch gefunden. Jetzt hat die Polizei den Bruder des Toten verhaftet.

In der dritten Etage dieses Hauses an der Place Stalingrad in Esch/Alzette verlor ein 30-Jähriger bei einem Brand sein Leben. Das Feuer soll sein Bruder gelegt haben.

Ein Feuerinferno hat in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember das Leben eines Mannes in Esch gekostet. Der 30-Jährige war in einer Wohnung an der Place Stalingrad in der Minettstadt verbrannt. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen – wegen Brandstiftung. Am Montagmorgen wurde ein Verdächtiger dem Untersuchungsrichter vorgeführt.