«Facehugger» : Hat der Marsrover ein Alien entdeckt?

Auf einem Bild des Marsrovers Curiosity ist in einer Felsspalte ein seltsames Objekt zu sehen. Es gleicht dem Facehugger-Außerirdischen aus den Alien-Filmen.

Wer die Alien-Filme gesehen hat, erinnert sich an die widerlichen Facehugger, die wie außerirdische Spinnen die Köpfe ihrer Opfer umschlangen. Alles nur ein Film, dachte man sich damals. Doch Bilder vom Mars machen Angst: Gibt's die Dinger wirklich?

Ähnlich sehen sie sich schonmal, die Facehugger-Aliens und das rätselhafte Objekt, das Marsrover Curiosity im Juli inmitten einer steinernen Wand an einer Felsspalte aufgenommen hat. Wissenschaftler sagen, dass der Betrachter sich bei solchen Bildern die Parallelen zu bekannten Dingen meist unterbewusst ausdenkt. Trotzdem: Was es auch ist, auf dem Gesicht will das vermutlich niemand haben.