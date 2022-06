Konjunkturprognose in Luxemburg: Hat die Inflation ihren Höhepunkt erreicht?

Am Montag hat die Statistikbehörde Statec ihre Zukunftsaussichten für die luxemburgische Wirtschaft vorgestellt. Die Prognose fällt jedoch nur wenig erfreulich aus. Der Direktor des Statec, Serge Allegrezza, spricht von «Polykrisen, da mehrere Krisen gleichzeitig kommen und sich gegenseitig begünstigen und aufrechterhalten». Denn während das Jahr 2022 auf globaler Ebene recht solide begonnen habe, seien danach «strenge Lockdown-Bestimmungen in China und der Krieg in der Ukraine» hinzu gekommen. Zusätzlich zu einer «wirtschaftlichen und sozialen Energiewende, die chaotisch und holprig verläuft».