Marguerite Barankitse: Hat eine Wahl-Luxemburgerin die Chance auf den Friedensnobelpreis?

«Meine Geschichte mit Luxemburg hätte das Drehbuch für einen Hollywood-Film sein können», erzählt Marguerite Barankitse lächelnd. Als im Oktober 1993 der Bürgerkrieg in Burundi ausbrach, in dessen Mittelpunkt ein ethnischer Konflikt zwischen Hutu und Tutsi stand, musste sie hilflos mit ansehen wie 72 Menschen, die sich mit ihr in einer Kirche versteckt hatten, massakriert wurden.

Die Lehrerin konnte damals die Täter überzeugen, 25 Kinder zu verschonen. Mit ihnen versteckte sie sich über mehrere Monate bei einem deutschen Entwicklungshelfer, bevor sie das «Maison Shalom» gründete. Die Einrichtung unterstützt Kriegs- und AIDS-Waisen aller Ethnien und Religionen bei der gesellschaftlichen Wiedereingliederung.

1997 entstand dann eine Verbindungen zwischen ihr und dem Großherzogtum. Bei einer Reise nach Lourdes wird sie von einer luxemburgischen Pilgerin, die ihr Porträt in der Zeitschrift Geo gelesen hat, erkannt und angesprochen. «Sie hat mich gebeten, nach Luxemburg zu kommen. Sie bezahlte mir ein Flugticket und stellte mir die Stiftung Bridderlech Deelen, heute Partage.lu, vor», erinnert sich Barankitse. Der Beginn einer langen gegenseitigen Unterstützung zwischen den luxemburgischen NGOs und der Stiftung Maison Shalom.

«Die Menschlichkeit, die ich in Luxemburg erlebte, berührte mich und lässt mich an eine wunderbare Welt glauben. Luxemburg ist meine zweite Heimat geworden», fügt sie hinzu. 2015 wurde sie vom burundischen Regime, ebenso wie Oppositionelle, Journalisten und Mitglieder der Zivilgesellschaft, der Mitschuld am gescheiterten Putsch beschuldigt.

