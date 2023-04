Nordirischer Bergsteiger: «Hat für die Berge gelebt» – Noel Hanna im Himalaya gestorben

Am Annapurna in Nepal ist ein nordirischer Bergsteiger ums Leben gekommen. Der 56-jährige Noel Hanna sei nach dem Besteigen des Himalaya-Achttausenders laut einem Sprecher des nepalesischen Tourismusministeriums im Schlaf in seinem Zelt gestorben. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Hanna sei am Montag auf dem Weg vom 8091 Meter hohen Gipfel ums Leben gekommen, sagte ein Mitarbeiter des Reiseveranstalters Seven Summit Treks in Kathmandu, Thaneswar Guragai. Seine Leiche sei den Berg hinab getragen und in die Hauptstadt Kathmandu gebracht worden. Fast gleichzeitig stürzte ein indischer Bergsteiger in eine Gletscherspalte und werde seit Montag vermisst, die Suche nach ihm dauere an.