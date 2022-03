Neue Enthüllungen : Hat Gramegna früher von LuxLeaks gewusst?

LUXEMBURG - Bereits am 14. Oktober haben die Enthüller von LuxLeaks Finanzminister Pierre Gramegna in einem Schreiben über Details der Recherchen informiert.

In einem Schreiben, dass dem Luxemburger Wort vorliegt, wird jedoch deutlich, dass Gramegna bereits am 14. Oktober in Form von elf detaillierten Fragen vom ICIJ über die Inhalte der Veröffentlichungen in Kenntnis gesetzt wurde. Es geht darin um die Bitte der Journalisten an den Minister, den Fragenkatalog zu beantworten. Aufgelistet waren Details zu den Recherchen.