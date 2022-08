Trotz Sanktionen: Hat Putins Ex-Frau ihrem Mann eine Luxuswohnung in Davos überschrieben?

Auch eine großzügige Villa an der Atlantikküste in Frankreich soll Otscheretnyj gehören.

Darunter soll auch ein Luxus-Appartement in Davos sein – Kaufpreis: rund 3,7 Millionen Euro.

Nach der Scheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin 2013 begann Ljudmilla Schkrebnewa eine Beziehung mit Artur Otscheretnyj. 2015 gaben sich Ljudmilla, die vor ihrer Hochzeit mit Putin als Deutschlehrerin arbeitete, und Artur, der früher als Partyveranstalter tätig war, das Jawort. Nun sollen sie trotz der Sanktionen gegen Schkrebnewa durch Europa reisen, wie die « Bild »-Zeitung berichtet. Hier sollen sie auch in mehreren Ländern luxuriöse Immobilien besitzen.

Millionen-Appartement in Davos

Nebst zwei Wohnungen in einem Luxus-Resort im spanischen Málaga, die einen Wert von rund 2,2 Millionen Euro haben sollen, sowie einer großen Villa an der französischen Atlantikküste mit einem Marktwert von 5,3 Millionen Euro soll das Paar offenbar auch eine Immobilie in der Schweiz besitzen. Dabei handle es sich um ein 200 Quadratmeter großes Appartement, das 2015 auf den Namen von Otscheretnyj gekauft worden sein soll. Der Preis habe damals 3,7 Millionen Euro betragen.